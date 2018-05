Aconteceu em Pedro II a entrega de nova ambulância e uniformes do SAMU

Na manhã de sexta-feira (25), na Praça Domingos Mourão Filho (Praça da Matriz), a Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de uma nova ambulância e uniformes para os funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Pedro II (SAMU).









Durante a solenidade, o prefeito Alvimar Martins informou que a Prefeitura de Pedro II vai continuar investindo na Saúde do município. “Já licitamos a reforma do SAMU, do CAPS e do Hospital Josefina Getirana Neta. As obras vão proporcionar um atendimento de melhor qualidade, em um ambiente saudável. Pedro II, hoje, é um polo de Saúde para essas outras cidades, pois além de atender à sua população, também presta atendimento a cerca de 50 mil pessoas da região, fazemos isso de braços abertos. Estamos empenhados na busca de recursos para conseguir ainda mais melhorias para nossa população”, afirma.









A vice-prefeita de Pedro II, Elisabete Brandão, ressalta a importância da valorização dos servidores do município. “Temos a preocupação de garantir boas condições de trabalho para os nossos servidores, isso reflete diretamente no atendimento à população, que tem acesso à serviços de melhor qualidade, serviços esses prestados por profissionais capacitados”, diz.









Para a secretária municipal de Saúde, Tatiana Galvão, a nova ambulância e os fardamentos vão garantir uma melhoria no atendimento à população. “É um ganho sem precedentes ao município, porque representa uma ampliação dos serviços de Saúde, com mais qualidade, mais estrutura e melhor atendimento. Agradecemos ao prefeito Alvimar Martins e ao senador Ciro Nogueira, que fizeram possível essas aquisições e que continuam atuando para melhorarmos ainda mais os serviços de Saúde na nossa cidade”.









O coordenador do SAMU de Pedro II, Luan Lunas, ressaltou o empenho da gestão na busca dos novos equipamentos. “É um dia muito feliz para o SAMU, com a Ambulância e os novos fardamentos. Desde os primeiros momentos da gestão houve o trabalho de envio dos ofícios, do acompanhamento do trâmite, a ida do prefeito Alvimar Martins à Brasília solicitar junto ao Ministério da Saúde esses equipamentos essenciais à toda a Saúde do município”, finaliza.





























FONTE: SEMCOM

FOTOS: EDINARDO PINTO

Eudes Martins