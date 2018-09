Ações em prol do Setembro Amarelo acontecerão em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai promover durante o mês de setembro uma série de ações em prol do Setembro Amarelo, período voltado para a prevenção ao suicídio. As atividades serão executadas por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Referência da Assistência Social (CRAS I e II) e Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS).

De acordo com a secretária de Saúde, Tatiana Galvão, as ações incluem atendimento psicológico e capacitação de servidores da Saúde e Assistência Social. “Este é um serviço emergencial, direcionado a pessoas que estejam em sofrimento psíquico. Haverá plantões psicológicos, voltado para pacientes com sofrimento psíquico, às segundas e quartas-feiras, durante todo o mês de setembro, na sede Secretaria Municipal de Saúde, nos horários de 14h às 18h, para atendimento ao público em geral. Também acontecerão capacitações com profissionais da Saúde e Assistência Social, palestras e apresentação de material sobre o tema da campanha nas escolas do município”, diz.

Para o fechamento das atividades, está programada uma Mobilização Social, na Praça da Juventude Antonino Martins de Andrade (bairro Vila Kolping), no dia 26 de setembro.

Confira a programação completa:

Data: 4 de setembro (manhã)

Capacitação com profissionais da SMS e SEMAS – Zona Rural, CRAS I, CAPS

Local: Câmara de Vereadores

Data: 5 de setembro (manhã)

Capacitação com profissionais da SMS e SEMAS – Zona Urbana, CRAS II, CREAS

Local: Câmara de Vereadores

Data: De 10 a 14 de setembro

Palestras nas escolas do município

Data: 17 a 21 de setembro

Apresentação de material nas escolas do município

Data: 26 de setembro

Mobilização social

Local: Praça da Juventude.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins