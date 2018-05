Abertura da Copa Batom de Pedro II acontece neste sábado (5)

Acontece neste sábado (5) a abertura da I Copa Batom de Futebol Feminino do município de Pedro II. A competição é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Desporto. A solenidade de abertura vai acontecer às 14h30, no campo society da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), oportunidade em que as atletas vão receber os uniformes.

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, destaca que a Prefeitura está investindo em competições esportivas femininas. “Este é nosso primeiro torneio feminino de futebol, um desejo antigo das nossas atletas que estamos concretizando graças à emenda parlamentar destinada pelo nosso grande parceiro, o deputado Wilson Brandão. Através desses recursos estamos custeando os investimentos do campeonato e destinando a premiação para os times vencedores”, diz.

O deputado Wilson Brandão, por sua vez, afirma ser um defensor do esporte. “Sou um entusiasta dos benefícios que o esporte pode proporcionar para uma população. Além de lazer para quem vai assistir, competições como essa são uma forma de as atletas mostrarem seu trabalho. O esporte ainda é um propulsor de cidadania e saúde, por isso achamos tão importante promover torneios dessa natureza”, avalia.

O jogo inicial do torneio vai acontecer às 15h30 entre os times das Poderosas e União. Logo após o primeiro confronto, entram em campo, às 16h30, Panteras e Real P2. Os jogos da primeira rodada continuam no domingo, 6 de maio, a partir das 8h com o confronto entre as Tigresas e Barcelona. Às 09h entram em campo as meninas dos times das Cabeceiras (LSF) e Capelinha e em seguida, às 10h, jogam Juventos e Real Vila.

Através da emenda parlamentar destinada pelo deputado Wilson Brandão, cada time inscrito na competição ganhou o uniforme completo com camisas, shorts e meiões. O campeão da competição, além do troféu, ganhará R$ 1.000,00 e o segundo colocado ganhará troféu e mais R$ 500,00.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins