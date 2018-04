Aberta as inscrições para a Maratona do Trabalhador de Pedro II

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, informa que estão abertas as inscrições para mais uma edição da Maratona do Trabalhador, a competição esportiva que envolve diversas modalidades acontecerá dia 1º de maio. Os interessados em participar da corrida devem se inscrever na Secretaria Municipal de Desporto e Lazer (Secretaria de Esportes), localizada na Rua Tertuliano Filho, ao lado da Prefeitura, até o dia 24 de abril, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 13h.

De acordo com o secretário de Juventude e Desporto, Leandro Carvalho, os vencedores de todas as modalidades vão receber premiações. “No ano passado, nossas provas em alusão ao Dia do Trabalhador foram um sucesso. Tivemos muitos atletas inscritos em todas as modalidades. Para este ano, esperamos dobrar o número de competidores, viemos com inovações em relação às maratonas masculina e feminina, o ponto de partida será a Serra dos Matões. Os interessados deverão procurar a secretaria até o dia 24 de abril, das 8h às 13h, fazer a inscrição e concorrer a uma excelente premiação em todas as modalidades”, diz o secretário.

A largada da tradicional prova masculina acontecerá na Praça da localidade Serra dos Matões, com chegada em frente à Secretaria de Agricultura, na Rua Agostinho Pinheiro, ao lado da Praça da Matriz. Já a largada da prova feminina acontece ao lado do Condomínio Serra dos Matões, também com chegada em frente à secretaria de Agricultura, sendo um percurso de aproximadamente seis quilômetros.

Também haverá modalidades com roteiro de 100 e 200 metros. As disputas serão realizadas na Rua Agostinho Pinheiro, nas proximidades da Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Todas as categorias terão a modalidade feminina e masculina, onde os vencedores serão premiados.

























Fonte: SEMCOM

Eudes Martins