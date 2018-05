15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II inicia nesta quinta (31)

Com atrações musicais e artísticas, exposições, feiras de artesanato, atividades esportivas e de ecoturismo, a 15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II inicia nesta quinta-feira (31). O evento, que reúne música, gastronomia e ecoturismo, segue até o dia 3 de junho, é promovido pelo Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Prefeitura de Pedro II e Sebrae.

O festival conta com dois palcos – Opala e Gritador – por onde passarão artistas locais, regionais e nacionais, com destaque para atrações como Vanessa da Mata, Skank, Alcione e Fagner. O evento também contará com o “Palco da Serra”, na Praça João Alves Benicio, atividades no Tablado "Carlos Cordeiro”, na Praça Domingos Mourão Filho, e a “Praça do Jazz”, montada na Praça Deputado Milton Brandão.

O Festival de Inverno também conta com uma Feira de Artesanato, coordenada pelo Sebrae, onde os turistas poderão encontrar o melhor do artesanato feito em cestaria e trançados, tecelagem, madeira, cerâmica, bordados, rendas, além da tradicional opala da região. A feira acontece durante todos os dias do evento, de 8h às 22h, na Praça Domingos Mourão Filho.

Nesta edição do Festival, os artistas piauienses terão um espaço exclusivo para expor e comercializar seus trabalhos. É o Bazar da Arte, que está montado na Praça Deputado Milton Brandão e estará aberta para visitação em todos os dias de evento. Outra novidade é a Exposição “15 anos de Festival de Inverno de Pedro II – Acervo e Memória”, no Memorial Tertuliano Brandão Filho, com importantes registros da história de um dos mais tradicionais e importantes eventos culturais do Piauí.

O evento contará, ainda, com a VIII Feira da Fartura e o Espaço Criança, na sexta-feira (1º); a II Exposição Amor Antigo e o VI Desafio Serra dos Matões, no sábado (2); e o II Desafio das Opalas, no domingo (3).

“Sem dúvida, uma programação mais que merecida para se festejar esses 15 anos de Festival. Teremos atrações para todos os públicos e esperamos que os turistas e os pedrossegundenses aproveitem bastante tudo que foi preparado”, comenta o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins.

Confira a programação completa do Festival:

PALCO OPALA

QUINTA, 31/05

Indiana Nomma e Osmar Milito

Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Voz e violão + Circo

Raimundo Fagner

Mero

SEXTA, 01/06

Tributo a Frank Sinatra

Vanessa da Mata

RC na Veia

Fauzi Beydoun (vocalista da banda Tribo de Jah) e banda Soul Vibe

SÁBADO, 02/06

Alma Thomas

Retrô (Pedro II)

Skank

Batuque Elétrico

DOMINGO, 03/06

Sambatom

Alcione

PALCO “O GRITADOR” – Praça Domingos Mourão Filho (Matriz)

QUINTA, 31/05

18h30: Carpe Night

19h40: Entre Tons

20h50: Valciãn Calixto

22h: Leone Rodrigues

22h50: DJ Mirton (intervalos e final)

SEXTA, 01/06

18h30: Banda FLIP

19h40: Marlon e os Brandos

20h50: Ultrópico Solar

22h00: Hugo dos Santos

22h50: DJ Mirton (intervalos e final)

SÁBADO, 02/06

18h30: Bulldog Jack

19h40: Neandertais

20h50: Fronteiras Blues

22h: Blues Singers (PI/PE) **

00h: DJ Mirton (intervalos e final)

**músicos convidados

TABLADO "CARLOS CORDEIRO” – Praça Domingos Mourão Filho (Matriz)

QUINTA (31/05)

Tarde

Carlos Cordeiro - Pedro II - (PI)

Aristides Benício (voz e violão) - Pedro II (PI)

Rony CD Junior Tean Breezy (Dançarino e Youtuber) - Pedro II (PI)

SEXTA, 01/06

Manhã

Escolinha de Balé da Casa de Compadre – Pedro II (PI)

Grupo de dança “Let’s Dance” - Pedro II (PI)

Banda Teoria - Lagoa de São Francisco (PI)

Tarde

Escola de Música – Alfa Violão - Pedro II (PI)

Chaguinha “O poeta e convidados” (teatro) - Pedro II (PI)

Grupo de Dança HIP HOP “Movimento de Rua” – João Batista - Pedro II (PI)

SÁBADO, 02/06

Manhã

Raissa Braga (voz e violão) - Pedro II (PI)

Grupo de Dança Terceira Idade - SCFVSEMAS Coord. Leni Chaves - Pedro II

Dario Smith – Varjota (CE)

Tarde

Grupo de pagode “Swing do Samba” - Pedro II (PI)

Grupo de Dança Xaxado da Quadrilha Junina Bag Dance – Pedro II (PI)

Academia de Ballet "Viva Feliz" - Profª. Layla Thuany - Pedro II(PI)

DOMINGO, 03/06

Manhã

Gonzaguinha e seus delírios do Brega - Pedro II (PI)

Baby do Forró - Pedro II (PI)

"PRAÇA DO JAZZ" – Praça Dep. Milton Brandão (Recanto)

SEXTA, 01/06

16h: Abertura Jazz, Food & Beer

17h: Josué Costa & Paulo Dantas (PI)

20h: Sandro Haick (SP) & Pipoquinha (CE)

21h: Jam com Banda Caju Pinga Fogo & Convidados

22h: DJ

SÁBADO, 02/06

16h: Jazz, Food & Beer

17h: Ravi Cordeiro (Pedro II)

18h: Club do Jazz & Ana Julia (PI)

20h: Ney Conceição (PA) & Luis Otávio(RJ)

21h: Jam com Teófilo Lima (PI) & Convidados

22h: DJ

PALCO DA SERRA - FEIRA DA REDE – Praça João Alves Benicio (Comunidade Serra dos Matões)

SEXTA, 01/06

12h: Clube do Jazz

13h10: DJ Doh (intervalos e final)

SÁBADO, 02/06

12h: Jair Paulo

14h20: Banda Carocoroa

15h:30: DJ Doh (intervalos e final)

DOMINGO, 03/06

12h: Cesinha Garcia

13h: Caju Pinga Fogo

14h: DJ Doh (intervalos e final)

















