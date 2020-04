Testemunhas de Jeová celebrarão a morte de Cristo em reunião on-line

Foto site jw.org

Trata-se de uma celebração solene e respeitosa em memória da morte de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus segundo o que diz Marcos 1:1.

Outras denominações religiosas costumam referir-se a esta celebração pelo termo Eucaristia, no entanto, a cerimônia assume contornos bastante diferentes entre as Testemunhas de Jeová.

A Celebração da Morte de Cristo, ouRefeição Noturna do Senhor conforme diz a Bíblia em 1 Cor.11,23-29, é a celebração mais importante do ano, a única data em que as Testemunhas de Jeová, em obediência à ordem de Jesus em Lucas 22:19,20, persistem em relembrar e celebrar.

Conhecidas mundialmente por levar a mensagem da palavra de Deus de porta em porta, em ocasiões como esta da celebração, as testemunhas fazem campanha para conseguir convidar o maior número de pessoas. No entanto, Por causa do COVID-19, as Testemunhas de Jeová em todo o mundo farão essa reunião on-line. A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) afetou milhares de Testemunhas de Jeová que se esforçam para obedecer às autoridades locais enquanto mantêm uma boa rotina espiritual. Por isso os convites para a celebração este ano são feitos on-line.

Em Parnaíba as testemunhas de Jeová têm cerca de 4 Salões do Reino para 9 congregações incluindo de libras e um grupo. Hoje as Testemunhas de Jeová dirigem estudos bíblicos e fazem suas reuniões por meio da internet.



Maiores informações vejam no site jw.org



Calixto Dias