Teófilo Lima lança show “TEÓFILO” com apresentação em Parnaíba

Com quase 30 anos de carreira, o músico parnaibano apresenta seu terceiro álbum “TEÓFILO” contendo dez faixas, sendo o trabalho mais pessoal de sua trajetória.

“Um parnaibano de Magalhães de Almeida, Parnaíba e Teresina”, é assim que o músico Teófilo Lima se define! Nascido em Parnaíba, passou a maior parte da infância em Magalhães de Almeida, (cidadezinha maranhense, dos pais). Cresceu em Parnaíba e ainda muito jovem descobriu-se artista e criou a banda Rabiscos Urbanos nos anos 1990. Depois saiu em carreira solo, rumando para Teresina, capital do seu amado estado do Piauí. No início dos anos 2000, lançou seu primeiro trabalho profissional solo Com Fusão (2001), que foi muito bem recebido pelo público piauiense, repetindo boa aceitação com o seu sucessor Matulão (2005).

Alçando voos maiores, passou um tempo morando no Rio de Janeiro e São Paulo, aperfeiçoando ainda mais sua composição escrita e musical, imergindo em novas influências e experiências. Para além da música, apresentou na rádio e na TV a Cultura do Piauí, “Piauizando” os conterrâneos, bandeira que sempre defendeu. Como animal politico que é, sempre se envolveu socialmente com o povo dos lugares por onde passou. TEÓFILO fala disso tudo ao longo dos seus quase quarenta minutos e dez canções.

Existem histórias de seres errantes que se redimem e dão a volta por cima, como em “Estações e “Homem Só”, tem romances como “Armadura”, “Em Riba do Morro” e “Empalidecer”, crítica social como em “Globalidanão” e saudades de onde passou como em “Nós e o Jaraguá” e “Morro”, poesia escrita por Arimatan Martins e musicada pelo artista. E, principalmente amor por Parnaíba (cidade e rio), Magalhães de Almeida e Teresina, como “Amigo Monge” e “Redondo & Enquadrado”.

O disco TEÓFILO foi gravado entre os anos de 2010 e 2017 no estúdio Bumba Records em Teresina por Márcio Menezes. Todo o projeto gráfico do trabalho foi feito pelo artista plástico parnaibano Daniel Mendes.

Teófilo Lima retorna em grande estilo, trazendo no peito um coração escancarado e cheio de amor pelo Nordeste, e na voz todo o peso da cultura do meio norte do Brasil.

TEÓFILO EM TODO CANTO

O lançamento do novo trabalho é uma ótima oportunidade de Teófilo Lima reencontrar e abraçar o amado povo do estado do Piauí. A turnê “Todo Canto”, visa levar a música do novo álbum TEÓFILO e os sucessos da carreira do músico para todas as regiões do estado. Também é uma ótima oportunidade do artista mais uma vez levar o nome do estado para todo o Brasil, bem como além mar.

A turnê tem inicio em março, com shows em Teresina e Parnaíba. Em Teresina, o disco será lançado no dia seis de março (terça-feira), à partir das 19 horas no Theatro Quatro de Setembro. Palco histórico da capital piauiense, que já recebeu grandes nomes da música e com quem Teófilo Lima se reencontra e apresenta suas novas canções.

Em Parnaíba o lançamento ganha ares de festa, já que o artista estará em casa. O novo trabalho será lançado na Boate 37, à partir das 22 horas. E além do show de Teófilo e Banda, contará também com a apresentação dos artistas parnaibanos Daniel Felipe e Danilo Carvalho, da banda Ambrosyah e um DJ set especial do Coletivo Ultrópico Solar. Tanto a apresentação em Teresina e a festa em Parnaíba terão entradas vendidas por R$ 20,00 (com meia entrada). Os ingressos podem ser adquiridos online no site da Sympla.

Em Teresina os ingressos antecipados também podem ser adquiridos na Toccata Discos (R. Angélica, 920 – Fátima – ZONA LESTE. próximo ao Restaurante Favorito comidas Típicas. Fone: (86) 3233-5181) e na Moral Tattoo Street (Rua Sete de Setembro, 218 – CENTRO. Em Frente a Praça João Luiz Ferreira. Fone: (86) 3305-0590)

O músico já tem contato para shows em outras cidades do estado, do nordeste e do país e segue com agenda aberta.

