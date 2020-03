Tecnologia vira protagonista durante quarentena em Parnaíba

Praças e ruas de Parnaíba vasias (Foto Gleitoney Miranda)

Desde que os governos federal, estadual e municipal determinaram normas para o funcionamento ou o fechamento de locais que reúnem aglomerações, governo, empresas, escolas, igrejas e outros estabelecimentos estão utilizando ferramentas tecnológicas para se adaptarem a realidade em que estamos vivendo.

Justiça

O Tribunal Regional do Trabalho em Goiás suspendeu as atividades presenciais, como audiências. Mas neste período, o órgão continuará atuando. Os servidores que trabalharem de casa continuarão a ter acesso ao sistema que permite, inclusive, conversas entre servidores e juízes sobre o andamento dos processos.

Trabalho

O preparo tecnológico atual permite que empresas, principalmente, testem as possibilidades com o home office. O mundo nunca mais será o mesmo. A tecnologia será protagonista e os empresários poderão perceber que é possível ter produtividade, alcance de metas e bons resultados sem a necessidade de que o funcionário tenha de bater ponto e trabalhar oito horas por dia. Ter um ambiente em casa que “funcione” como um local de trabalho pode ser uma saída. Como no caso dos donos de lanchonetes que agora estão trabalhando com delivery. A pessoa que se dispõe ou que precisa atuar em casa seja qual for o seu trabalho, precisa entender que naquele momento precisa se concentrar no trabalho.

Educação

Com o fechamento das escolas por causa da prevenção ao novo coronavírus - Covid-19 - em toda Parnaíba, parte das instituições privadas mantiveram as aulas através das plataformas digitais, na internet. A ideia, de acordo com as escolas, é evitar a perda do desenvolvimento pedagógico e da rotina das crianças e adolescentes.

A plataforma funciona como uma sala de aula, com vídeo. Os professores dão aula de casa, dentro de uma espécie de "chat". Os alunos acompanham e também participam da aula. Coordenadores também monitoram as turmas e estão observando inclusive os faltosos, para entrarem em contato com os pais.

Para Xildeisa diretora de escola infantil, o que queremos é tirar o melhor dos recursos e não sobrecarregar o aluno. Ela ressalta também que Estam avaliando o tempo de exposição do aluno à tela. “Além das aulas, também vamos ter o acolhimento do aluno, falar com o pai, com a mãe. O afetivo não pode faltar na educação, disse.

Reuniões religiosas

As igrejas também aderiram à internet para manter contato com os fiéis. Reuniões estão sendo agora transmitidas pela internet. Esta foi a alternativa para evitar o contato das pessoas, evitar as aglomerações conforme foi solicitado.

Prefeitura



A prefeitura de PArnaíba decidiu suspender o atendimento ao público presencial e informou que dispõe de sistemas informatizados para o atendimento on-line, via internet, na área de acesso rápido disponível no site www.parnaiba.pi.gov.br, além de colocar a disposição para esclarecimento de dúvidas os nossos e-mails.



Redes Sociais

Os parnaibanos que antes usavam as redes sociais apenas para postas atividades do dia a dia, hoje usam para passar informações, vender seus produtos e conscientizar a população do que está acontecendo. Através de lives rádios, blogueiros e jornalistas matem o povo informado do que está acontecendo, a interação é muito boa como disse Hilder Monção Jornalista. Já outros usam suas lives para acalmar o poro tocando músicas como é o caso de Darival Jr. e Marlon Dreh.





internetCalixto DiasCalixto Dias