Suspeitos de cometer crimes no Ceará e Maranhão são presos em Parnaíba

Após informação da Polícia Civil de São Bernardo Estado do Maranhão, através do agente Diego Teles, policiais militares de Parnaíba prenderam Windson César Maia Silva, 26 anos, mais conhecido “Negão”, por força de mandado de prisão temporária, na manhã de quarta-feira (30/01) no Bairro Primavera. Diego informou que o procurado estava em Parnaíba. O Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar, sob determinação do tenente coronel Antônio Pacífico, passou a observar o Bairro São Vicente de Paula por conta de assaltos.

O Serviço Reservado identificou as residências onde possivelmente Windson estaria. Que os endereços foram checados e no Dom Rufino foi preso Windson Silva. No endereço do Joaz Souza, Bairro São Vicente de Paula, residência dos pais de Windson, nada foi encontrado; mas na residência de Rafael Júnio do Nascimento, 29 anos, na Rua Manoel Paulino Marques, foi apreendido um tablete de cocaína, e três trouxas de maconha, bem como pássaros silvestre e um macaco prego. Rafael, a esposa, o sogro e a sogra e Windson foram conduzidos a Central de Flagrantes.