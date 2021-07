Secretário de Saúde do estado faz visita de cortesia ao prefeito de Parnaíba

O secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, fez uma visita de cortesia na manhã de domingo (18) ao prefeito de Parnaíba, Dr. Francisco de Assis de Moraes Sousa (Mão Santa), que está em fase de recuperação por ter sido acometido recentemente do vírus da covid-19 e de um acidente doméstico. No dia 27 de maio deste ano o prefeito de Parnaíba, ao sentir sintomas da covid-19 fez o teste, que deu positivo. O quadro do prefeito não foi grave e ele se recuperou em casa.

A visita foi feita na casa de praia do gestor parnaibanos que fica na praia do coqueiro. O prefeito parnaibano estava acompanhado d a primeira-dama Adalgisa Moraes Souza e secretários e assessores.

O secretário de saúde Florentino Neto, estava acompanhado de assessores e lideranças. Foi um encontro de amigos onde conversaram a respeito de diversos assuntos, falaram sobre livros, a história de Parnaíba e também discutiram a atual conjuntura. Na oportunidade o secretário de saúde agradeceu o empenho do prefeito parnaibano o empenho do mesmo na condução dos trabalhos realizados pela prefeitura ao combate da Covid-19





Calixto Dias

