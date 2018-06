Secretário da Seid solicita recursos para equipar o CER IV de Parnaíba

O secretário de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, esteve no Ministério da Saúde, nessa quarta-feira (20), acompanhando da deputada federal Rejane Dias, para solicitar à coordenadora-geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do ministério, Odilia Brigido, a abertura de processo para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes (mobília, aparelhos de ar condicionado etc.) para o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) de Parnaíba.

A portaria nº 835, de 25 de abril de 2012, do Ministério da Saúde, instituiu incentivo financeiro de R$ 2 milhões para aparelhar com equipamentos e outros materiais permanentes para o Centro de Reabilitação (CER IV).

Mauro Eduardo fala que o CER de Parnaíba será a primeira unidade no território de desenvolvimento da Planície Litorânea a oferecer os serviços nas modalidades de deficiência física, visual, intelectual e auditiva. "Nosso objetivo é levar os serviços de reabilitação para todas as regiões do Piauí e, para isso, estamos trabalhando diariamente. Queremos que a vida das pessoas com deficiência no estado seja melhor", enfatiza o gestor.

Segundo Rejane Dias, o Ministério da Saúde já pode abrir esse processo tendo em vista que o CER IV está com 40% da parte física concluída. “A nossa prioridade é garantir que todos os prazos sejam cumpridos para que esse importante centro de reabilitação possa ser entregue ainda este ano”, afirma Rejane.

“Além disso, não podemos correr o risco de terminar a construção de todo o complexo e deixar de prestar atendimento na região norte do estado por falta de equipamentos”, completa a parlamentar.

A reunião contou, também, com a presença do técnico de referência da região nordeste da Coordenadoria de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde, Vítor Prado.

Emenda

O complexo de reabilitação no norte do estado custará em torno de R$ 5 milhões, dos quais R$ 4,5 milhões são oriundos de emendas parlamentares da deputada Rejane Dias.

Ascom