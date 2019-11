Salão do Turismo da Rota das Emoções/ FEPEME acontece esta semana

De 27 a 30 de novembro, acontece o Salão do Turismo da Rota das Emoções. O evento, que é itinerante, será realizado em Parnaíba, numa ação do Sebrae nos Estados do Piauí, Ceará e Maranhão, que compõem esse roteiro integrado.

A programação do Salão, que é focado no fortalecimento da governança regional e na geração de conhecimentos e negócios, envolve mesas redondas, seminários, palestras, oficinas gerencias e de artesanato, rodadas de negócios, e lançamentos de novos produtos turísticos, além da Fepeme – Feira de Negócios da Micro e Pequena Empresa.

Desta forma, convidamos os jornalistas para que participem do evento, cuja abertura oficial ocorrerá no dia 27 de novembro (quarta-feira), às 20h00, no Estádio Dirceu Arcoverde, Verdinho, onde serão realizadas todas as atividades do Salão, incluindo a palestra show Trejeitos, que acontece logo após a abertura oficial, com o humorista Dirceu Andrade.

A Fepeme terá exposição e comercialização de produtos do artesanato, do comércio e da indústria. A feira contará também com uma ampla Praça de Alimentação, com o melhor da culinária regional, e com um palco onde acontecerão apresentações culturais e shows com artistas dos três Estados que compõem a Rota das Emoções.

Para Izabela gerente Regional do SEBRAE em Parnaíba, essa é uma boa oportunidades para compras pois teremos a feira da FEPEME na semana do BLack Friday. Ela destaca ainda a praça de alimentação: "Foram convidados alguns foods trucks das maias diversas iguarias da culinária parnaibana" .





ABERTURA OFICIAL

SALÃO DO TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES / FEPEME

Data: 27 de Novembro (Quarta-Feira)

Horário: 20h00

Local: Estádio Dirceu Arcoverde (Verdinho)

Após a abertura oficial: Palestra Show Trejeitos, com Dirceu Andrade





Confira a programação completa:

Programação:

⦁27 de novembro - Quarta-feira

15h00 | Auditório Rio Timonha – Mesa Redonda: Eventos como fator de transformação no destino

Participantes: Rejanete Campelo: Secretária de Turismo de Pedro II (Case: Festival de Inverno de Pedro II), Circe Jane – Diretora da ABEOC/CE e Sindieventos CE

16h00 | Espaço Sabores da Rota – Sabores da Rota – Gastronomia Kids - Público: Crianças de 5 a 8 anos

16h00 | Auditório Rio Preguiças – Oficina Desing e Artesanato, com Sérgio Pontes

17h00 | Auditório Rio Parnaíba – Seminário: Inovação no turismo

⦁Tendências e Inovações no Turismo, com Marta Poggi

⦁App Rota das Emoções, com Rachel Torres

⦁Google meu Negócio para o Trade Turístico, com Felipe Caesar

19h00 | Espaço Sabores da Rota – Sabores da Rota: Releitura de pratos típicos da Rota das Emoções no Piauí

20h00 | Palco Principal – Abertura Oficial do 4º Salão de Turismo da Rota das Emoções

Apresentação da Orquestra Jovem SESC Caixeiral

⦁28 de novembro – Quinta-feira

08h30 | Sebrae UR Parnaíba – Encontro dos Secretários Estaduais da Rota das Emoções

Pauta: Transporte Off Road e Governança

Painelistas: Fernando Alves – Country Manager – BRP Brazil Can-Am e Hélio Roberto Silva – Técnico em Regulamentação – ANTT

14h00 | Auditório Rio Timonha – Planejamento Estratégico do Turismo – Caso de Sucesso: Turismo de Portugal, com o Prof. Doutor Vicente Borges – UFPI

15h00 | Auditório Rio Parnaíba – Encontro dos Secretários Municipais de Turismo e Conselhos Municipais de Turismo dos 14 municípios da Rota das Emoções (Casos de Sucesso na Gestão Turística)

Palestras:

⦁Caso de Sucesso - Gestão Turística de Mato Grosso do Sul, com Bruno Wendling – Diretor Presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul

⦁Caso de Sucesso – Benefício fiscal relacionado com turismo, com Nádia Joboji - Analista do SEBRAE/PR - Apresentação da Lei Municipal Nº 12.066/2014 que dispõem sobre benefício fiscal: IPTU para incentivadores de eventos no município com alto índice de geração de renda

⦁Case Bandeira Azul, com Maria Heloísa Lenzi - Secretária do Meio Ambiente - Balneário Camboriú

15h00 | Espaço de Negócios – Rodada de Negócios do Trade Turístico da Rota das Emoções

15h00 | Auditório Rio Preguiças – Oficina: Pacto Global sobre ODS e Estratégias Empresariais, Ana Carolina Paci – Consultora e assessora do tema: ODS da Rede Brasil do Pacto Global

16h00 | Auditório Rio Timonha – Mesa Redonda: Empoderamento Feminino no Turismo

16h00 | Espaço Sabores da Rota – Sabores da Rota: Gastronomia Kids - Público: Crianças de 5 a 8 anos

17h30 | Auditório Rio Parnaíba – Mesa Redonda: Empresas sustentáveis na Rota das Emoções

Palestrantes: Náger Castilho Amui - Centro SEBRAE de Sustentabilidade e Raoni Biasucci – Coordenador de Pesquisas e Projetos na BRAZTOA

19h00 | Auditório Rio Parnaíba – Cerimônia de Reconhecimento do Programa Sebrae de Sustentabilidade da Rota das Emoções

19h00 | Espaço Sabores da Rota – Sabores da Rota: Releitura de pratos típicos da Rota das Emoções no Ceará, com o Chef. Luciano Ferreira Releitura de pratos com insumos típicos da Rota das Emoções

21h00 | Palco Principal - Apresentação Cultural – CE

⦁29 de novembro - Sexta-feira

09h00 | Sebrae UR Parnaíba – Encontro das Lideranças da Rota das Emoções

Pauta: Governança - Painelista: Tânia Zapata

14h00 | Auditório Rio Timonha – Lançamento de novos produtos e roteiros da Rota das Emoções

15h00 | Espaço de Negócios – Rodada de Negócios: Operadores de Turismo do Brasil

COMPRADOR: Operadores de Turismo do Brasil

VENDEDOR: Agências de Viagem e Meios de Hospedagem

16h00 | Auditório Rio Timonha – Palestra: Índice de Competitividade dos Destinos do Piauí, com Luís Barreto e representante da FGV

16h00 | Sala Sabores da Rota – Sabores da Rota: Gastronomia Kids - Público: Crianças de 9 a 14 anos

17h30 | Auditório Rio Parnaíba – Mesa Redonda: Turismo de Base comunitária e a transformação social

Painelistas: Garupa: Ana Gabriela, Fundação Casa Grande: Júnior Santos e Vivejar: Gustavo Pinto

18h00 | Auditório Rio Timonha – Palestra: Inovação nas Experiências Turísticas, com Tânia Brizola

19h00 | Sala Sabores da Rota – Sabores da Rota: Releitura de pratos típicos da Rota das Emoções no Piauí

19h30 | Auditório Rio Parnaíba – Mesa Redonda: OTA's e as facilidades no processo de vendas

Painelista: Antônio Gomes - Hotel Urbano

21h00 | Palco Principal – Apresentação Cultural - MA

⦁30 de novembro – Sábado

15h00 | Espaço de Negócios – Rodada de Negócios: TIC e Roteiros Complementares

COMPRADOR: Agências de Viagem e Meios de Hospedagem

VENDEDOR: Empresas de TIC e Roteiros Complementares

15h00 | Auditório Rio Timonha – Indicadores para Estratégias de Gestão Turística de Teresina, com o Prof. Enéas Barros e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina (SEMDEC), Venâncio Cardoso

16h00 | Auditório Rio Parnaíba – Mesa Redonda: Posicionamento das empresas e destinos na internet

Painelistas: Janaílda Marques - Monitoramento e reputação da Rota das Emoções, Stenyo Guimarães - Canais para monitoramento e presença das empresas na internet e Declev Reynier – Blog Turista Profissional

16h00 | Sala Sabores da Rota – Sabores da Rota – Gastronomia Kids

16h00 | Auditório Rio Preguiças – Palestra: Lei da Liberdade Econômica, com Peter Trento

17h00 | Auditório Rio Preguiças – Lançamento da Frente Parlamentar dos Pequenos Negócios

17h00 | Auditório Rio Timonha – Turismo UFPI/UFDPar: formação e inovação para a Rota das Emoções, com o Prof. Dr. Rodrigo Melo e a Profª Dra. Sofia

19h00 | Sala Sabores da Rota – Sabores da Rota: Releitura de pratos típicos da Rota das Emoções no Maranhão, com o Chef Rafael Bruno - Embaixador da Gastronomia Maranhense e Vencedor do concurso: Enchef MA 2016

21h00 | Palco Principal – Apresentação Cultural – PI

Fepeme

Feira de Negócios da Micro e Pequena Empresa

Período: de 27 a 30.11.2019

Horário: das 17h às 21h00

ascomCalixto DiasCalixto Dias