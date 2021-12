Quadrilha invade shopping em Parnaíba, rouba joalheira e dispara tiros durante fuga

Uma quadrilha armada invadiu um shopping em Parnaíba, litoral do Piauí, assaltou uma joalheria e disparou tiros por volta das 16h dessa sexta-feira (24). Não houve registro de feridos.



Foto: Divulgação/Redes Sociais

Segundo a Polícia Militar, os criminosos ameaçaram funcionários e clientes com armas e fugiram levando joias e relógios de luxo. Na fuga, atiraram para cima.

No momento do assalto, o shopping estava lotado. Clientes faziam compras de Natal e tiveram que deixar o local às pressas. O alarme intenso do estabelecimento roubado foi acionado durante a confusão.

Conforme apurado pelo O Dia, cerca de quatro criminosos participaram do assalto. A Polícia Militar iniciou diligências para prender os suspeitos.

