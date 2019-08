Programação do Dia dos Pais movimenta o shopping com compras e shows

O comércio começa a esquentar essa semana em relação ao Dia dos Pais e, além de ser um grande centro de compras e lazer no litoral, o Parnaíba Shopping traz na sua campanha o mote “Amor de Gerações”, reforçando o carinho e ensinamentos que são transmitidos de pai para filho dentro e fora do ambiente familiar.



Todos os lojistas preparam ofertas especiais em produtos e serviços para quem deseja presentear o papai, sorteios estão acontecendo nas mídias sociais do shopping e uma programação foi preparada para esse fim de semana.

A banda Besouros da Silva é uma das atrações do Parnaíba Shopping



O Parnaíba Shopping estima um crescimento superior a 10% nas vendas de produtos e serviços, quando comparado ao ano passado. “Estamos indo na contramão do que dizem, pois o nosso shopping vem tendo crescimento considerável em todos os meses, desde 2017, e no Dia dos Pais não será diferente. Estamos com muitas novidades, novas lojas, outras reformadas, atração musical, futebol, uma programação para toda a família com bastante conforto e segurança”, explica Marcelo Gurgel, superintendente do shopping.

O shopping contará com um espaço voltado para jogos como sinuca, dama, baralho e dominó, na Praça de Alimentação também, das 17h às 22h, de 08 a 11 de agosto. Completando a programação, o Coletivo Cabaça estará realizando atividades lúdicas e oficinas gratuitas no domingo, das 19h às 21h.

“Vale lembrar que o Parnaíba Shopping não é só pro papai, mas pra mamãe que busca um presente pro maridão e pro filho que vai comprar algo pro pai, mesmo que por necessidade ou desejo. Estamos prontos para receber todos”, conclui o superintendente.













































































O cantor Betto Maya faz shows gratuitos neste fim de semana na praça de alimentação