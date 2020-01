Professores da UFDPar estão entre os contemplados com bolsas do CNPq

O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa científica e tecnológica, em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil como no exterior.

Além de promover a formação de recursos humanos em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional, o CNPq aporta recursos financeiros para a implementação de projetos, programas e redes de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), diretamente ou em parceria com os Estados da Federação.

Dentre os bolsistas do CNPq, estão quatro docentes da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) Campus Ministro Reis Velloso, São eles: Prof.Dr. Jand Venes Rolim Medeiros, Prof. Dr. Emerson Diógenes de Medeiros, Prof.Dr. Paulo Sergio Marques dos Santos, Prof.Dr Silmar Silva Teixeira.





A UFDPar expressa alegria e gratidão pelos professores contemplados.

ascomCalixto Dias