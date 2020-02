Professor da UFDPar é eleito diretor de organização internacional de Turismo

O professor doutor André Riani Costa Perinotto, professor e atual coordenador do curso de Turismo da UFDPar, foi eleito para ser diretor da ABRATUR (International Academy for the Development of Tourism Research in Brazil; Academia Internacional para o Desenvolvimento da Pesquisa em Turismo no Brasil) na gestão 2020-2022. O professor vai compor a diretoria com sua a vice profa. Dra. Verônica Feder Mayer da UFF.

A ABRATUR visa contribuir para a internacionalização da pesquisa brasileira em Turismo por meio da promoção da integração e cooperação entre pesquisadores. A internacionalização tem como objetivos o desenvolvimento da pesquisa e a consequente ampliação da contribuição desta atividade à sociedade. Internacionalizar significa aumentar o contato com o mundo estrangeiro, possibilitando maior trânsito de ideias e soluções.

Desta forma, a internacionalização é uma via de mão dupla por meio da qual a pesquisa brasileira em Turismo pode se beneficiar do contato com pesquisas e pesquisadores estrangeiros, bem como contribuir para o conhecimento disponível em âmbito mundial.

Fundada em 2011, a ABRATUR é formada por pesquisadores do Turismo inseridos na comunidade acadêmica internacional e envolvidos com a pesquisa brasileira. A entidade promove canais de comunicação entre todos os pesquisadores interessados na internacionalização da pesquisa brasileira em Turismo, incluindo pesquisadores brasileiros que buscam contato com a comunidade internacional e pesquisadores estrangeiros que se interessam pelo Brasil.

UFDParCalixto Dias