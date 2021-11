Preso pela PRF em Parnaíba homem que estava foragido da justiça do Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu cumprimento a um mandado de prisão na tarde do dia (10/11) e prendeu um foragido da Justiça do estado do Maranhão. O homem de 35 anos tinha contra si um mandado de prisão definitivo, expedido pela Vara única de Tutóia – Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão pelo crime de Roubo majorado.

O flagrante foi registrado quando o veículo FIAT/SIENA EL FLEX, conduzido pelo acusado, foi abordado pelos policiais na BR 343, no município de Parnaíba. Durante consulta aos sistemas, foi constatado que o homem possuía em seu desfavor um mandado de prisão definitivo expedido em 27 de outubro de 2020, na cidade de Tutóia (MA).

Diante dos fatos, foi detido e encaminhado à Polícia Civil de Parnaíba para a adoção das medidas cabíveis e cumprimento do mandado





