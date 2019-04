PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA‐PI CONCURSO PÚBLICO ‐

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA.







Nos termos do subitem 11.8 do Edital Concurso nº 01/2018‐SESA, a divulgação deste resultado preliminar das provas objetivas contempla a relação dos candidatos classificados e aprovados.

Considera‐se “aprovado” o candidato classificado dentro do número de vaga(s) prevista(s) para cada cargo. Para os cargos de nível superior, a divulgação da relação de candidatos aprovados, com a respectiva nota final, será feita após a avaliação de títulos, nos termos estabelecidos no Edital Concurso nº 01/2018‐SESA. Todos os candidatos poderão realizar consulta a seu “Resultado Individual” por meio de link disponível no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br, onde estarão disponíveis: a) cópia digitalizada de sua Folha de Respostas, b) suas notas em cada uma das disciplinas constantes da prova objetiva e c) sua nota final na prova objetiva. A consulta à Folha de Respostas ficará disponível por pelo menos 60 dias corridos da data de sua publicação. Após esse prazo, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da Folha de Respostas. Do resultado preliminar, caberá recurso no período de 8h do dia 11/04/2019, até às 23h59min do dia 12/04/2019. O recurso deverá ser interposto por meio de formulário eletrônico disponível no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br, no link “Recursos”.

