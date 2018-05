Prefeitura de Parnaíba realiza casamento comunitário para 100 casais

Evento foi uma realização da Prefeitura de Parnaíba através da SEDESC – Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, OAB e Tribunal de Justiça.







O primeiro de quatro casamentos comunitários que a Prefeitura Municipal de Parnaíba irá realizar em 2018, foi considerado um sucesso por noivos e familiares. Através de uma parceria entre SEDESC – Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, OAB e Tribunal de Justiça o casamento comunitário foi realizado para usuários cadastrados no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, dos seguintes bairros: João XXIII, Bairro Piauí, Mendonça Clark, Ilha Grande e Alto Santa Maria.







Presidida pela Exma. Sra. Juíza Titular da Terceira Vara Civil de Parnaíba, Drª. Zelvania Márcia Batista Barbosa a cerimônia ainda contou com bolo de casamento e, um coquetel oferecido aos noivos e convidados, ao final do evento.



Durante sua fala, o prefeito de parnaíba Francisco de Assis Moraes Sousa (Mão Santa) relembrou a todos que a base de uma sociedade próspera é a família e que ela é a primeira e mais importante instituição a qual o homem deve respeito.

A Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Srª. Adalgisa Carvalho de Moraes Souza, agradeceu o empenho de sua equipe SEDESC e o envolvimento da mesma para que o evento pudesse ser realizado. destacou a parceria com a OAB e Tribunal de Justiça, dizendo que estacando que a união de órgãos públicos sempre resultará em benefícios à população.







A SEDESC ainda disponibilizou os tradicionais buquês para as noivas. O prefeito Mão Santa e Dona Adalgisa, acompanhados do Presidente da OAB Subseção Parnaíba, Dr. José de Sousa Lima e, do procurador geral do Município de Parnaíba Dr. Ricardo Viana Mazulo fizeram questão de cumprimentar e parabenizar pessoalmente a todos os noivos.















SupcomCalixto Dias