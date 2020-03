Prefeitura de Parnaíba entra na campanha fique em casa

As recomendações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) viraram campanha feita nas redes sociais por profissionais da saúde, artistas e pessoas comuns. A “#FiqueEmCasa” busca lembrar a importância de não sair de casa neste período para conter o avanço do contágio do vírus. Em Parnaíba a prefeitura entrou de cabeça na campanha fique em casa, a secretaria de saúde entrou nessa campanha para conscientizar e lembrar que existem pessoas prontas para o atendimento médico em caso de necessidade as pessoas podem ligar para o SAMU.





Além de incentivar o parnaibano a ficarem em casa, a prefeitura decretou fechamento de alguns locais como bares e restaurantes, determinou o fechamento do comercio mais cedo, suspenderam o antendimento ao publico. Como estamos no período de inverno a equipe da secretaria de Infraestrutura está com sua equipe trabalhando para resolver o problema de alagamento na cidade. Também a equipe de vigilância sanitária está fazendo ronda na cidade para garantir que não haja aglomerações de pessoas em restaurantes e bares.





Vale ressaltar que a campanha fique em casa está em vários países do mundo. A “#StayHome”, em inglês, já possuía mais de 810 mil posts. Nas recomendações das legendas das fotos, os profissionais reforçam a preocupação, por se tratar de pandemia, e a importância do isolamento, inclusive sobre as restrições de visitas a pacientes que estejam internados. “Estamos cuidando bem do seu amor. Por favor, fique em casa”, dizia uma das postagens.







ascomCalixto DiasCalixto Dias