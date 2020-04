Por cesta de alimentos Parnaibanos desconsideram quarentena

Grande aglomeração de pessoas se fez na manhã desta quinta-feira (02/04) em frente à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (SEDESC) de Parnaíba por conta da busca e entrega de cestas básicas fornecidas pela Prefeitura de Parnaíba. No entanto, as recomendações mínimas de prevenção e contenção ao coronavírus, propostas pelo Ministério da Saúde, foram negligenciadas pelos Parnaibanos

Segundo a assistente social do município, Samanta Ferreira, não estavam entregando cestas de alimentos, foi apenas algumas pessoas que foram pedir ajuda a secretária de desenvolvimento social uma ajuda e que na hora ela deu um kit alimentação para essas poucas pessoas. A notícia se espalhou e em pouco tempo várias pessoas estavm lá em busca de alimentos.





A Secreatia está fazendo a distribuição das cestas básicas em domicílio, não há necessidade das pessoas irem buscar. No entanto os beneficiários demonstraram insatisfação devido `confusão causada por eles mesmos. Ainda foram atendidos cerca de 600 pessoas. No kite que as pessoas estavm recebendo tinha apenas biscoitos cream cracker, macarrão e massa de milho.







ascomCalixto Dias