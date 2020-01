Polícia prende mais não mostra o rosto de homicida em Parnaíba

A Polícia Civil do Estado do Piauí, por intermédio da Delegacia de Homicídios de Parnaíba prendeu, na manhã desta sexta-feira o acusado de iniciais E. S. C. em virtude de sentença condenatória por crime de Homicídio.

No entanto a polícia resalva que com a vigência da Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), a Polícia Civil do Piauí não mais irá realizar exposição dos conduzidos/presos à curiosidade pública, evitando, assim, qualquer antecipação de culpa. No entanto solicita à população de Parnaíba e região que a realização de denúncias anônimas de crimes, medida esta que tem surtido efeito e traz benefícios a sociedade. Para denunciar basta clicar no link e preencher os campos.

bit.ly/denunciapcphb

Formulário de denúncias ANÔNIMAS da Polícia Civil da Planície Litorânea informa que nenhum dado será coletado e que a identificação ao final é opcional. Para a polícia, a Contribuição do cidadão é de suma importância para a promoção de uma melhor segurança pública para todos.



ascom