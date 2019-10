Polícia prende acusado de homicídio no litoral do PI

Segundo os homens da 18º Regional, Francisco Biafenes dos Santos, conhecido como Nego Bia, é acusado de praticar homicídios, assaltos, latrocínios e de estar envolvido com tráfico de drogas na região do litoral do Piauí. O mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Timon foi expedido pela comarca de Parnaíba, onde Francisco responde a mais de 10 processos.



Juvenal Ribeiro - O Dia TV