A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia de Homicídios /Tráfico de Drogas/Latrocínio – DHTL e Núcleo de Inteligência da Planície Litorânea – NI-PHB, com o apoio da Delegacia de crimes contra a patrimônio – DEPATRI, Polícia Militar – BOPE, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão e prisão em desfavor do nacional Alex dos Santos Nunes, vulgo “Gêmeo”

Alex é foragido do sistema prisional desde fevereiro de 2017, ocasião em que fugiu da penitenciária Irmão Guido, na cidade de Teresina, e é suspeito de vários homicídios na cidade de Parnaíba e Luís Correia, bem como envolvimento em tráfico de drogas e vários outros delitos.

Na ocasião do cumprimento do mandado, houve reação por parte de Alex e seu comparsa, Ricardo Pereira de Sousa, vulgo “Pertubinha”, momento em que ocorreu uma troca de tiros, ocasionando a morte deste último e a prisão de Alex, alvejado com três disparos de arma de fogo.

Alex foi conduzido para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, para ser medicado, sendo sua situação é grave o mesmo se encontra na UTI do hospital

“Pertubinha” foi morto após trocar tiros com a polícia

Daniel SantosCalixto Dias