Parnaibanos faz video campanha sobre o combate ao corona virus.

O COVID-19 afetou severamente a rotina de diversas pessoas no mundo todo. No Brasil estamos apenas no começo e estima-se que milhares de pessoas poderão ser infectadas. Para evitar que isso aconteça o Ministério da Saúde tem feito campanhas de prevenção ao combate do coronavirus pedindo que apopulação fique em casa.



Algumas atitudes que são bem comuns dos brasileiros, agora terão que ser evitadas. No entanto isso não significa que não há apego entre os brasileiros. Um parnaibano achou uma maneira divertida de mostrar a todos a importância de se manter distância sem perder o animo. ele fez um videos com ajuda de alguns amigos.

O parnaibanos Calixto Dias disse que tinha achado uma menagem interesante na internet e teve a ideia de musicá-la. Convidou o músico Marlon Dreh para fazer o arranjo musical, pediu alguns amigos para enviar as imagens. E pra que ninguém ficasse de fora, pedíu a professora de Libras Livine para traduzir. O resultado foi esse aí:



