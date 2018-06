Parnaíba tem Centro de Valorização da Vida inaugurado

O Núcleo de Apoio à Vida de Parnaíba (NAVIP) apresentou seus membros à sociedade e o serviço do Centro de Valorização da Vida (CVV), durante solenidade de inauguração ocorrida às 09h30 de domingo (24/06), na 1ª Gerência Regional de Educação. Durante o encontro foram ouvidas as dúvidas das pessoas sobre esta entidade que é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, que funciona a 56 anos e é reconhecida como de Utilidade Pública Federal, desde 1973.

Em Parnaíba, a inauguração e divulgação do serviço é um importante marco para a cidade; pois o CVV é uma instituição em que os voluntários atuam gratuitamente na oferta de apoio emocional e de prevenção do suicídio. Nesta cidade os voluntários começam a atender através do número 188; mas o CVV atende também por telefone, e-mail, chat e voip 24 horas. Em Parnaíba, o posto fica na Rua Francisco Corrêa, 474, Centro.

O CVV Parnaíba já articula, para breve, uma seleção de voluntários para integrar ao grupo de trabalho pela prevenção do suicídio e apoio emocional. Com o número maior de voluntários, será realizado também o atendimento presencial.

Daniel SantosCalixto Dias