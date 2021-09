Parnaíba tem baixa em casos de internações da Covid-19

Em Parnaíba, a porta de entrada de atendimento é o Anexo II do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). A ocupação de leitos caiu para 15% nesta unidade de saúde. Os especialista acreditam que esse avanço é bastante positivo.

Para Diêgo Afonso, diretor geral do Anexo II do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), isso só é possível Graças à progressão das medidas de proteção, principalmente a vacinação, segundo ele a progressão progressão de redução de casos, de junho a julho foi muito significativa quando tiveram uma redução de praticamente 100% na ocupação dos leitos, ainda segundo Diêgo nos primeiros dias de setembro puderam reparar uma nova redução no quadro de pacientes”.

Os atendimentos no Anexo II em 2021 chegam a 1856 casos acolhidos; mas o total desde abril deste ano, contado com o Anexo I chegam a 4120 atendimentos até, então. Por conta da redução da procura, bem como das internações alguns leitos estão sendo desativados de forma bem pensada. “Nós tínhamos 40 atendimentos/dia em nossa porta de entrada e reduziu para 15 pacientes”, informou Diêgo Afonso.

O boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz) informou a retirada do Estado do Piauí da zona de alerta referente à ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta voltado para pacientes com Covid-19. Mesmo diante de números não há liberdade ainda para que a população negligencie os cuidados sanitários.