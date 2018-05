Parnaíba sedia Seminário sobre Equidade no serviço público

O secretário de Administração e Previdência (SeadPrev), Ricardo Pontes, fez na última sexta (25) a abertura do I Seminário Estadual Serviço Público, Equidade e Cidadania que integra a Caravana Pró-Equidade no serviço público, no auditório do Liceu Parnaibano.

Antes do início do evento, os participantes fizeram ginástica laboral com o fisioterapeuta da Escola de Governo, Breno Dias. Em seguida, foi composta a mesa com as autoridades, entre as quais a superintendente e o diretor da Egepi, Janaína Mapurunga e Raimundo Dutra, a coordenadora de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Haldaci Regina da Silva e a representante da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC), Assunção Aguiar.

Segundo Janaína Mapurunga, a ideia surgiu da necessidade de colocar em pauta a formação política dos servidores estaduais e, principalmente das mulheres servidoras, perpassando o seu empoderamento com vistas ao alcance da equidade de gênero no serviço público estadual. Vários eixos temáticos foram abordados, como empoderamento feminino, racismo institucional, feminicídio, assédio e violência sexual, além de sexismo institucional.

Nessa perspectiva, o seminário constitui um espaço de debates. Ao final, os participantes responderam um questionário que servirá para traçar o perfil das mulheres que trabalham para o estado no intuito de serem elaboradas e executadas políticas públicas em benefício delas. Cada participante recebeu certificado do seminário.

Participação especial

Durante a programação do evento, a vice-governadora, Margarete Coelho, foi conferencista do tema "Os desafios da mulher da sociedade"

De acordo com o secretário da SeadPrev, Ricardo Pontes, a vice-governadora só abrilhantou o seminário que vai percorrer mais 11 municípios que fazem parte dos territórios de desenvolvimento do Piauí. Floriano e São Raimundo Nonato serão os próximos a sediar o evento, que é gratuito!

Ccom