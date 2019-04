Parnaíba: Projeto da UFPI utiliza xadrez em escolas públicas

“Xeque Mate!”, novamente o fim da partida é sinalizado por um aluno do ensino médio, que de imediato organiza as peças no tabuleiro de madeira para dar início à uma nova sequência de lances. A prática de xadrez na escola CEEP Liceu Parnaibano faz parte do projeto de extensão desenvolvido por graduandos de matemática da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Ministro Reis Velloso, sob coordenação do Professor Dr. Israel Evangelista.

Por meio de dezesseis peças, o popular esporte de tabuleiro, é utilizado no projeto “O Xadrez e a Matemática somando na escola”,baseando-se na democracia cognitiva, a modalidade permite aglutinação de estudantes, independente de gênero, etnia ou classe social. A inclusão é apenas um dos benefícios estimulados pela prática; inteligência espacial, emocional, controle de agressividade, organização mental e lógica também são exploradas durante as aulas.

Israel Evangelista, docente e coordenador do projeto, aponta que o método abordado facilita o aprendizado que é tido como difícil por muitos “Por ser um jogo lúdico, o xadrez consegue prender a atenção dos alunos. Usamos os problemas de xadrez para ensinar combinatória e outros conteúdos que estão relacionados de alguma maneira com o jogo, como raciocínio lógico, geometria, e etc.”, conclui. O Professor, lembra ainda que o ensino do xadrez e da matemática nas escolas públicas contribui na formação dos alunos de licenciatura por proporcionar aos mesmos a possibilidade de organizar o material didático-pedagógico do trabalho dentro do ambiente escolar.

O projeto tem um ano de atuação na escola, e atualmente conta com cerca de 20 alunos dos três níveis do ensino médio, onde os discentes são estimulados a interagir e dialogar nas oficinas expositivas, além de participarem de competições promovidas no final dos módulos. O projeto“O Xadrez e a Matemática somando na escola”, évinculado a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREXC/UFPI) que atua na promoção de atividades gratuitas para a comunidade.