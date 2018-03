Parnaíba ganha Teatro Saraiva, o segundo maior do estado

Com capacidade para mais de 300 lugares, o Teatro Saraiva, em Parnaíba, abre as portas como o segundo maior teatro do Piauí. O espaço foi idealizado e construído pelo ator e diretor Joaquim Lopes Saraiva, um entusiasta cultural. Numa parceria firmada com o Governo no Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), as obras foram concluídas e o sonho do Sr. Saraiva se tornou uma realidade.

"Há cinco anos o prédio estava erguido e o Saraiva chamou vários artistas para saber como poderíamos contribuir com este espaço. O tempo passou e hoje estamos vendo a concretização desse sonho. Ele é um visionário e, em nome da arte que defendo há 20 anos, só posso agradecer”, diz o ator Ryck Costa, durante a solenidade de inauguração do teatro, na última quinta-feira (22).

O dramaturgo Aci Campelo também elogiou a iniciativa e determinação de Saraiva, bem como a parceria que contribuiu para a entrega do espaço. “É com garra e determinação que construímos os momentos mais sublimes da história. Parabéns ao Saraiva e ao Fábio Novo, que dissemina nossa cultura pelo Piauí, com amor e carinho. Obrigado”, completa Aci.

“Desde que assumimos a Secult, em 2015, sabíamos que Parnaíba merecia um olhar especial. Quando tomei conhecimento do Saraiva e da história dele, que tantas vezes bateu na porta do poder público, mas não conseguia concretizar seu sonho, decidimos nos dar as mãos. O teatro hoje possui equipamentos de ponta e pode receber grandes espetáculos. É o segundo maior do Estado. Parnaíba está de parabéns pelo Saraiva, que começou este sonho. Só viemos ajudar a terminá-lo. A cidade precisa muito desse equipamento”, afirma o secretário estadual de Cultura, Fábio Novo.

Com a entrega do Teatro Saraiva, Parnaíba também passa a receber os projetos realizados pela Secult. Na quinta-feira, a casa recebeu show do cantor Paulo Ricardo, pelo projeto Seis e Meia.

No local, há cinco salas, teatro, dois camarins, um café-bar, além de acomodação para os artistas que vão se apresentar no espaço. Já no hall de entrada, uma exposição foi montada com várias obras de artistas plásticos de Parnaíba, entre eles Dacira Brandão, Jackson Lopes e Francisco Pedro.

A reforma contemplou som e iluminação, troca do piso do palco, pintura interna, cortina, carpetes, climatização, plataforma para deficientes, poltronas e caixa cênica.

As obras foram realizadas com o apoio do Governo do Estado, através da Secult e do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura (Siec). O valor investido é de RS 1.393.940,00.

Ascom