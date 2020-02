Parnaíba e região perde turistas no período de carnaval

Durante o período carnavalesco as praias do litoral piauiense ficaram assim, vazias. O que era pra ser motivo de alegria no ramo hoteleiro e gastronômico de Parnaíba no período carnavalesco, foi mesmo um lamento por falta de turistas.

O que se ouve de vários empresários é que este carnaval não logrou o que esperavam, “foi decepcionante” disse um empresário no ramo gastronômico. Outro disse: "como se não bastasse o prejuizo que tivemos no final de ano por conta da energia. a gente pensava que ia sair do zero, até que nos preparamos, fizemos investimentos, mais não deu". Para outro do ramo hoteleiro os turistas que fizeram reservas em sua pousada cancelaram, mesmo perdendo metade do que já havia depositado por garantia, foram 13 desistência. Mais quais os motivos para falta de turistas na cidade nesse período?

Para alguns o motivo seria por causa de eventos culturais que foram muitos tímidos, e em algumas cidade vizinha nem teve. No entanto para quem conhece o litoral piauiense de muito tempo tem uma opinião diferente, nas redes sociais, são várias as reclamações que vão desde moradores, os poucos turistas que tiveram por aqui e principalmente de vários empresários inclusive de quem nem foi tão afetado assim como é o caso do Empresário Danilo Damásio que fez duras críticas e uma reflexão sobre a falta dos turistas nesse período.

Veja o que ele disse:

MOTIVOS DO ABANDONO DAS PRAIAS DO LITORAL PIAUIENSE DURANTE O CARNAVAL 2020.

Danilo Damásio - Empresário e presidente do Diário do Povo. "Sujeira das ruas e das praias, da falta da coleta de lixo, dos urubus, dos jumentos e bodes disputando espaço com os carros, das barracas e seus banheiros imundos, das cadeiras e mesas caindo aos pedaços, do mau atendimento, da falta de energia, da cerveja quente...Com este cenário de terra arrasada, todo real é mal gasto e até um dindin é caro", disse o empresário, sobre o abandono no carnaval das praias do litoral piauiense.

A cidade nunca se preparou pra receber os turistas. Nem o poder público e nem os comerciantes. Esperam pegar os desavisados. E sempre pegaram. Mas desta vez os desavisados desapareceram!

Que o turista não volte tão cedo!!! E que sirva de lição!!!

Suas colocações são preocupantes pois se for mesmo como ele disse, em julho mês das férias vai ser do mesmo jeito.

internetCalixto DiasCalixto Dias