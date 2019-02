Parnahyba e 4 de Julho ficam só no empate

Parnahyba e 4 de Julho jogaram na tarde deste domingo (03) no Estádio Municipal Pedro Alelaf partida válida pela terceira rodada do Campeonato Piauiense 2019.

No primeiro tempo ninguém balançou as redes, mas foi bastante movimentado com chances para os dois lados. O Tubarão teve mais volume de jogo mais o Colorado foi mais perigoso e teve mais próximo de abrir o marcador.

No início do segundo tempo o Parnahyba mostrou potencial ofensivo, mas a organização defensiva do Colorado conseguiu ganhar todos os lances segurando o empate sem gols até o apito final. Por volta dos 13 minutos uma forte chuva caiu no litoral piauiense atrapalhando o espetáculo.





Parnahyba Sport Club: Delone (Alberto); Granja, Didi, Renan e Toninho Bahia; China, Augusto e Vagner; Vitinho (Alan), Wellington e Everton. Técnico: Adelmo Soares.

4 de Julho Esporte Clube: Tom; Wilsinho, Gilmar Bahia, Caio e Nenhuinho Paraíba; Célio Carioca, Victor Recife, Maycon Douglas e Ted Love; Ítalo Pica Pau e Josy. Técnico: Paulo Rossi.

A arbitragem foi de Antônio Santos Nunes tendo como auxiliares Márcio Iglesias Araújo Silva e João Thiago Carvalho Reis.

Renda de R$ 13.880.00 para um público pagante de 1.383 torcedores. Não pagantes 268 totalizando 1.651.

Pela terceira rodada ainda se enfrentaram em Teresina River e Flamengo que terminaram empatados em 1 a 1. Piauí e Altos completam a rodada às 17h da quarta-feira (06) no Lindolfo Monteiro, em Teresina.



Na próxima rodada o Parnahyba recebe o Piauí no Pedro Alelaf no domingo, dia 10 de fevereiro. Já o 4 de Julho recebe o River no Lindolfo Monteiro no mesmo dia. Completando a rodada Altos e Flamengo no Felipão dia 13.

Jornal da ParnaíbaCalixto Dias