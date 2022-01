Operação Falsários: PF combate fraudes em aposentadorias por idade rural em Parnaíba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (28) a ‘Operação Falsários’ para desarticular organização criminosa especializada na concessão fraudulenta de benefícios de salário-maternidade e aposentadoria por idade rural, em Parnaíba. Segundo a PF, a operação policial decorre de investigação iniciada em 2019 e desenvolvida no âmbito da Força Tarefa Previdenciária e Trabalhista no Estado do Piauí, no litoral do Estado, integrada pela Polícia Federal e pela Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Secretaria Executiva (CGINT) do Ministério do Trabalho e Previdência, em trabalho conjunto com o Ministério Público Federal.







Ao todo, foram mobilizados mais de 40 Policiais Federais para cumprir 12 mandados judiciais, sendo dois mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Teresina e Parnaíba, expedidos pelo juízo da 1ª Vara Federal de Teresina. A Justiça Federal também determinou a suspensão do exercício da função pública para os servidores do INSS envolvidos.

Ainda segundo a PF, no decorrer das investigações, já foram identificados 553 benefícios com sólidos indícios de fraude, os quais causaram prejuízo efetivo ao INSS no montante aproximado de R$ 11,2 milhões (valores já sacados). Todos os benefícios serão revisados administrativamente, com estimativa de prejuízo evitado de R$ 114,1 milhões.

O nome da ‘Operação FALSÁRIOS’ é uma alusão à reiterada falsificação de documentos públicos e privados, utilizados pela organização criminosa para instrução de requerimentos de aposentadoria rural.

