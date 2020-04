Onda de assaltos assustam moradores e comerciantes em Parnaíba

Moradores e comerciantes de Parnaíba Litoral do estado, estão assustados com a onda de assaltos quem estão acontecendo na região. Em menos de duas semanas, três estabelecimentos comerciais foram arrombados, um deles uma loja de roupas infantis, atearam fogo. Para o parnaibano a situação se torna mais desesperadora porque não tem como registar um boletim de ocorrência.

No atendimento dizem para fazer online, nossa equipe que teve um de seus celulares roubado há três semas, ainda não conseguiu fazer esse Boletim online. Neste mesmo tempo há três semanas, falamos com o comandante do batalhão de polícia de Parnaíba sobre uma onda de assalto aos entregadores de comida Delivery, o mesmo falou que estava a pá da situação e que estaria tomando providências, de lá para cá já foram feitos vários assaltos roubos de motos.









Cansados e revoltados os parnaibanos começaram a fazer justiça com as próprias mãos. Alguns parnaibanos chegaram a linchar um ladrão que foi salvo pela polícia. Em uma das ações dos parnaibanos, pegaram um suspeito e espancaram até a morte e atearam fogo no corpo dele e na carroça que ele andava.





“Está ficando mais complicado transitar aqui. Precisamos de mais políciais fazendo rondas. Tem bairro que não fazemos entrega de delivery e quem sofre é o morador”, contou um entregador de comida.

Há uma reclamação por parte dos parnaibanos por não verem a polícia nas ruas. “Com a falta de policiamento e o decreto de quarentena, os bandidos ficam à vontade para cometer seus crimes. ” Disse um empresário que teve sua loja roubada.

Não tendo a quem pedir ajuda os parnaibanos recorrem as redes sociais, divulgado o modelo da moto roubada e fotos dos suspeitos. Nas redes sociais também colocam avisos. “Atenção tem dois sujeitos andando numa broz aqui no bairro, um deles está sem capacete, faz horas que estão rodando aqui nas quadras do Conjunto Dunas”, Diz um dos áudios na redes sociais.

Enquanto estamos fazendo essa reportagem recebemos a notícia que tinham matado uma pessoa a machadada. Os parnaibanos estão desesperados, principalmente por não saber a quem socorrer.

InternetCalixto Dias