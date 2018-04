Odontólogos parnaibanos fazem protesto devido à defasagem salarial

Cirurgiões-dentistas realizaram uma manifestação em prol da valorização da categoria que exige melhores salários e condições de trabalho nas instituições públicas. Profissionais do Norte do Piauí protestaram por conta dos salários praticados pelo poder público, o que segundo os dentistas está defasado. O manifesto aconteceu na manhã desta quarta-feira (04/04), no Balão do Mirante, Bairro São Benedito, em Parnaíba.

A mobilização nacional é um manifesto pela aprovação do projeto de lei da Câmara Federal de número 34 de 2013, que torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a paciente em regime de internação hospitalar. Outra reivindicação é pelo projeto de Lei do Senado número 316, que institui o piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas.

Em Seguida, os profissionais se uniram, em um círculo como forma de mostrar a união da classe, em favor de melhorias estruturantes e salariais. Valorizar o profissional é uma forma de assegurar melhor prestação de serviço. O Protesto “Odonto é Mais” é uma ação da classe que exige, principalmente, piso salarial adequado.

Daniel SantosCalixto Dias