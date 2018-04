Novo Carro tumba para o IML de Parnaíba

O Posto Avançado do Instituto Médico Legal, IML, de Parnaíba foi contemplado na manhã de sexta-feira (13/04), com um novo carro-tumba. A entrega foi oficializada por volta das 11h com a presença do coronel da Polícia Militar Rubens Pereira, secretário de Segurança Pública do Piauí e o deputado federal Fábio Abreu Costa. O novo veículo destina-se a remoção de corpos e faz parte dos novos equipamentos recebidos pela instituição de pericia criminal.

O veículo trata-se de um Volkswagen Amarok adaptado para o transporte de corpos, com exaustor e a cabine é separada do compartimento onde são alojados os cadáveres. Os investimentos ainda contemplam uma máquina de scaner para que as necropsias sejam feitas com mais precisão. O equipamento passará a ser usado com as adequações do abastecimento de energia.

Em Parnaíba, no Bairro Frei Higino, está o Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica que atende toda a região norte do Piauí. A estruturação gradativa da instituição pode assegurar mais qualidade na prestação de serviços à sociedade.

Daniel SantosCalixto Dias