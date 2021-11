Mulher é morta a tiros enquanto amamentava a filha em Parnaíba

Uma mulher identificada apenas como Maria Luiza, conhecida como Mel, foi morta a tiros enquanto amamentava sua filha, no município de Parnaíba, litoral do Piauí. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (11), no Residencial Dunas. A vítima estava em frente à sua residência.

De acordo com populares, Maria Luiza estava com a filha no colo em companhia de um homem. Os três estavam sentados na calçada de uma mercearia quando suspeitos iniciaram uma série de disparos em direção ao casal. O homem conseguiu fugir, mas Maria Luíza foi atingida pelos tiros e morreu ainda no local.

(Foto: reprodução/redes sociais)

A criança, de apenas dois anos, foi atingida na mão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o primeiro atendimento e encaminhou a menina ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), onde recebeu demais atendimentos e não corre risco de vida.



A polícia vai investigar o caso, entretanto, até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime, nem há informações sobre os suspeitos. O homem que estava com Maria Luíza ainda não foi identificado.



Compartilhar no

Com informações do Portal Costa Norte

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!