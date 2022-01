Mão Santa recebe alta após 11 dias internado com pneumonia

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa (DEM), recebeu alta do Hospital de Terapia Intensiva (HTI – Sul) nesta segunda-feira após permanecer 11 dias internado na unidade de saúde para tratamento contra uma pneumonia.

O gestor apresentou fortes dores de garganta no final do ano passado. Após evolução do quadro de saúde para febre, Mão Santa seguiu para Teresina e deu entrada no hospital no dia 30 de dezembro.

Foto: Divulgação

Aos 79 anos de idade, o prefeito chegou a ser internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas foi transferido para apartamento dois dias depois.

Nessa segunda-feira (10), a assessoria de comunicação da Prefeitura de Parnaíba comentou que Mão Santa recebeu alta do hospital, mas segue em Teresina residência de familiares. O prefeito deve retornar nos próximos dias para Parnaíba.

