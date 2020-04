Mão Santa autoriza abertura gradual do comércio em Parnaíba

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa (DEM), autorizou na terça-feira (14) a abertura parcial do comércio da cidade, desde que os comerciantes e a população sigam as recomendações de prevenção ao novo coronavírus. A decisão aconteceu depois que o prazo de uma liminar justiça, que proibia o retorno das atividades econômicas, chegou ao fim na segunda-feira (13).



Foto: Ascom Prefeitura Parnaíba

No mês passado, a Juíza Anna Victoria Muylaert, da 4ª Vara da Comarca de Parnaíba, suspendeu o decreto assinado por Mão Santa de reabertura do comércio pelo prazo de 15 dias por entender que a medida contrariava as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Como não houve prorrogação da decisão da magistrada, o prefeito optou pelo retorno das atividades.

O prefeito Mão Santa conversou recentemente com o Presidente da Fecomércio, Valdeci Cavalcante, e disse que a saúde da população e os empregos precisam ser preservados.

O procurador-geral do município, Ricardo Mazulo, disse que Prefeitura de Parnaíba cumpriu o 15 dias de suspensão do funcionamento do comércio, conforme determinado pela Justiça. Ainda segundo ele, o município tem autonomia para adotar suas próprias medidas. A Vigilância Sanitária vai atuar para orientar e fiscalizar se as medidas de segurança estão sendo cumpridas no comércio local.

Entre as medidas preventivas a serem adotadas pelos estabelecimentos estão: distanciamento de pessoas, evitar aglomeração, uso de máscaras e álcool em gel para clientes e funcionários.

Adriana MagalhãesJorge Machado