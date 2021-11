Litoral do Piauí: órgãos definem estratégias para festividades de final de ano e férias

Representantes de diversos órgãos se reuniram em Parnaíba, nesta sexta-feira (26), para articular ações estratégicas para implementação no litoral piauiense para a temporada das festividades de fim de ano e do período de férias. A expectativa é que a região receba mais de 100 mil turistas no período, o que traz por consequência o crescimento da demanda dos serviços.



De acordo com a secretária de Turismo do Piauí, Carina Câmara, é importante que todos estejam alinhados mesmo antes de tudo acontecer. A Setur frisa a importância dos empresários manterem todos os cuidados exigidos pelos órgãos de saúde.

“Além disso, reforça também junto aos turistas a importância de continuar com todos os cuidados, entre eles, buscar locais que já tenham adquirido o Selo Responsável de Turismo, já que este, mostra que o estabelecimento respeita todas as normas”, frisa a gestora.

Energia

De acordo com a Equatorial Piauí, foi preparado um conjunto de ações para reforçar a confiabilidade do sistema e garantir o fornecimento contínuo de energia nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia.

“Em dezembro, vamos aumentar em oito vezes a quantidade de equipes disponíveis para atendimento das ocorrências no litoral. Além disso, na semana entre o Natal e o Réveillon, será disponibilizado um quantitativo extra de 10 equipes”, afirma Cosme Cezário, Superintendente da Regional Norte da Equatorial Piauí.

Ainda de acordo com o órgão, a operação conta ainda com a instalação da Subestação Móvel na Subestação Parnaíba II (beneficiando Parnaíba e Luís Correia) no período de 17 de dezembro a 03 de janeiro de 2022.

A subestação móvel é um importante reforço para aumentar a confiabilidade do sistema e melhorar a regulação de tensão nos municípios de Parnaíba, Luís Correia e, em caso de emergência, atender as cargas de Cajueiro da Praia.

Somado a isso, a Distribuidora intensificou a lavagem das redes para remoção da salinidade. Por semana, estão sendo lavados 141 km de rede de média tensão e cinco subestações.

Estiveram presentes à reunião representantes da Equatorial Piauí juntamente com a Agespisa, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia de Trânsito, Polícia Civil, Setur, Associação Comercial e Secretários de Turismo dos municípios de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e o prefeito de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro.

