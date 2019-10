Litoral do Piauí é menos afetado com manchas de óleo no Nordeste

Referente ao óleo que tem sido encontrado no litoral do nordeste brasileiro e consequentemente no Piauí, o capitão-de-fragata Benjamim Dante Rodrigues Duarte Lima, comandante da Capitania dos Portos do Piauí, informou que a situação no litoral do Piauí é de alerta e está sob controle, sendo que os banhistas podem fazer uso do litoral do Estado.







Ao encontrar as manchas, a marinha faz o registro fotográfico, o geo referenciamento, coleta o material e manda para o laboratório para análises que fica em Arail do Cabo e já foi confirmando que o material encontrado em nosso litoral é o mesmo encontrado nas outras regiões do nordeste.

No litoral do Piauí já foram recolhidos 100 quilos do óleo verificado como de origem venezuelana. Com relação às tartarugas encontradas mortas e sujas de óleo, o capitão de fragata Dante informou que o período corresponde ao de atracamento da espécie. No litoral do Piauí iniciou-se um trabalho de limpeza das machas de óleo nas praias de Luís Correia e se estenderá até a praia da pedra do sal, em Parnaíba.





Aos turistas que visitam o litoral piauiense ele tranquiliza, " as praias estão liberadas para banho, mais se por ventura alguém vier a encontrar alguma mancha suspeita, comunicar a marinha.





Ascom Capitania dos Portos do PiauíCalixto Dias