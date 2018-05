Jovem rouba moto e sofre acidente durante a fuga

Após furtar uma motocicleta modelo pop 100 de cor vermelha, placa NIC 8680, um acusado identificado como Washington Sousa Dias, de 28 anos, acabou sofrendo um acidente no momento da fuga. A colisão contra um veículo modelo Pálio, de cor prata, placa OUB 6115, aconteceu na Avenida Presidente Vargas, Centro de Parnaíba, a poucos metros do local do furto, por volta das 19h30 do último sábado (28/04).

A proprietária da moto, que não quis se identificar, mas informou que ao chegar em casa, entrou rapidamente deixando a chave no contato. Neste momento, Washington aproveitou para cometer o crime. Na fuga, pela contramão, acabou acontecendo o acidente. O carro colidido era conduzido por Geraldo Caetano.

Devido ao impacto da batida, o acusado teve lesões em várias partes do corpo, inclusive na perna esquerda onde ficou ferido mais gravemente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi contatado; mas não pode atender por deficiência no serviço. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e prestou os primeiros socorros e conduziu Washington Dias para o Hospital Dirceu Arcoverde (HEDA). A Polícia Militar também esteve no local e acompanhou a ocorrência; mas o acusado de furto foi liberado por conta da greve da Polícia Civil.





Pablo PortugalCalixto Dias