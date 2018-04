Jovem oferece carona a idosa e no caminho de casa a estupra

Acusado de estupro Daniel José Carvalho do Nascimento, 20 anos, foi preso por volta das 10h de segunda-feira (16/04), em sua residência, no povoado São Benedito, zona rural do município de Buriti dos Lopes. O jovem é acusado de ter estuprado uma senhora de 69 anos de idade.



Segundo a polícia, tanto a vítima como o acusado estavam em uma festa na noite de domingo (15/04) no povoado Salgadinho, quando a mulher pediu para que um sobrinho a levasse para casa, que fica no outro povoado onde também morava Daniel Nascimento, que é o povoado São Benedito.

Daniel, por sua vez, se ofereceu para levar a idosa para casa, que naturalmente consentiu por conhecer o jovem. No caminho ele a estuprou, inclusive o sargento Francisco Vieira e o sargento Santos encontraram a cueca do acusado no local do crime. A senhora foi levada para o Posto Avançado do IML de Parnaíba, onde foi realizado o exame de corpo de delito e comprovado o estupro.

O caso foi comunicado ao sargento Vieira, comandante do Grupamento da Polícia Militar de Buriti dos Lopes. A casa de Daniel fica às margens do rio Pirangi. Para que o acusado não fugisse, o sargento Vieira deixou o veículo a três quilômetros do local e adentrou o rio para reduzir as possibilidades de fuga; o jovem foi capturado dentro do quarto e confessou a autoria do crime. Ele foi levado para a delegacia de Buriti dos Lopes onde foi autuado por estupro e conduzido para a Penitenciária Mista de Parnaíba.

Daniel SantosCalixto Dias