Jovem é flagrado pela Polícia Militar com moto roubada, em Parnaíba

Um jovem trabalhando como mototaxista foi preso aos ser abordado às 13h40 desta terça-feira (24/04), na Avenida João Silva Filho, Bairro Planalto Montserrat, em Parnaíba. O Raison de Lima Batista, 19 anos, estava com um passageiro quando lhe foi dada voz de parada por uma guarnição da Polícia Militar comandada pelosa sargento Gilson Alves.

Quando os policiais verificaram a placa LWJ 4973 Luís Correia (PI) da moto Honda/Pop 100, modelo 2014, de cor preta, e constataram que dispunha de restrição de roubo através do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp). Segundo o sargento Gilson, o jovem alegou que a moto é sua e que havia sido roubada; mas já tinha recuperado e perdeu o documento da restituição.

Questionado sobre a Carteira de Habilitação, informou que não tem. O documento da moto está no nome de um senhor que reside no município de Luís Correia. De acordo com o sargento Gilson, a inconsistência nas informações dadas por Raison Batista, bem como a insegurança quanto ao local onde mora, não convenceu aos policiais e o caso foi levado para a Central de Flagrantes.

Leno ChildesCalixto Dias