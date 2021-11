Jovem de 26 anos morre após tentar resgatar caiaque em rio

Um jovem de 26 anos identificado como Iago Costa da Silva, morreu nesse domingo (21), após se afogar no Rio Gameleira, que dá acesso a lagoa do Portinho. Segundo informações de um amigo que estava com ele no momento do ocorrido, Iago passeava em um caiaque quando um forte vento soprou, derrubando ele e o outro ocupante nas águas.

A outra pessoa que estava com a vítima conseguiu nadar até a beira do rio e se salvar. Iago, na tentativa de recuperar o caiaque levado pela correnteza, mesmo sabendo nadar, afundou e seu corpo ficou desaparecido até a manhã de hoje (22), quando foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. No momento do acidente Iago não estava usando colete salva vidas. A procura pelo corpo teve início ainda no domingo. No entanto, com o cair da noite, elas foram suspensas e retomadas na manhã desta segunda. Após serem realizados os procedimentos periciais, o corpo foi removido ao Posto Avançado do IML no bairro Frei Higino.

Iago era proprietário de uma empresa de adesivagem, localizada na Rua Ceará, no Bairro Rodoviária. Ele deixa esposa e duas filhas pequenas.

Calixto Dias

