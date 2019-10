Jovem de 20 anos fica ferido após colisão entre carro e motocicleta

Um acidente entre um carro e uma motocicleta modelo Biz 125 e carro de passeio Fox deixou um jovem de 20 anos ferido. A vítima foi identificada apenas como Gabriel estava de capacete, ainda assim teve um corte profundo no rosto. O acidente foi registrado por volta das 13h30 no conjunto Betânia, bairro Piauí, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.

De acordo com informações, a vitima seguia na rua dos Canários rumo aa Avenida Dr. João Silva Filho, quando foi colhido por um veiculo que trafegava n esquina Anhanguera com a rua dos Canários. A vítima teria sido atropelado e arrastado por cerca de 15 metros. O Motorista do veiculo modelo Fox, fugiu sem prestar socorro á vítima.

Após o acidente, o jovem estava lucido e afirmou que tinha ido comprar o almoço de uma tia. Populares prestaram ajuda ao jovem e ligaram para o Serviço de Urgência que fez o atendimento ao rapaz e levou ao hospital. A vítima recebeu atendimento e passa bem.

Local da ocorrênciaCalixto DiasCalixto Dias