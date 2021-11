Um jovem, de 16 anos, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros na noite de ontem (23), por volta das 21h, no bairro São Francisco da Guarita, em Parnaíba. A vítima foi perseguida por indivíduos e alvejada com três tiros, sendo um na cabeça. Apesar de ter sido socorrido, o jovem não resistiu aos ferimentos.

Jovem de 16 anos é executado a tiros em Parnaíba (Foto: Reprodução/Redes sociais)



De acordo com o delegado Marcelo Leal, o jovem já respondia a diversas medidas socioeducativas por conta dos delitos que cometia. Sendo assim, a morte da vítima tem uma íntima ligação com as atividades criminosas que exercia. “Ele era um jovem na flor da idade, mas com vasto histórico de atos infracionais. Já respondia a várias medidas socioeducativas, com medidas executadas e alguns processos com pendência de julgamento”, explica.



Delegado Marcelo Legal (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Segundo o delegado, não há dúvidas que se trata de um homicídio, devido a forma como o jovem foi morto. “Descartamos a opção de ter sido latrocínio. Pelas características da perseguição, o intuito de ceifarem ele demonstra que se trata de um crime de execução" comenta.



Marcelo Leal destaca ainda que não se sabe se a vítima tinha ou não envolvimento com facções criminosas. “Não temos informações de que ele pertencia a alguma organização criminosa, mas não é impossível que ele participe. Hoje, infelizmente os criminosos tentam se abrigar em grupos estruturados”, pontua o delegado.

O caso segue para investigação na Polícia Civil, onde testemunhas serão ouvidas e mais informações serão apuradas.



