Invasão de PIlho de cobra preocupa moradores de bairro em Parnaíba

Com a infestação de um bicho conhecido por embuá ou piolho-de-cobra, moradores do Conjunto Dom Rufino II, Bairro Primavera, em Parnaíba, litoral do Piauí, ficaram assustados e, principalmente, incomodados com a invasão do piolho-de-cobra, que surgiram em demasia por conta da mudança climática, o período de reprodução e a falta dos predadores naturais. As famílias estão incomodadas por que isso mudou a rotina das pessoas que têm de se preocupar com a invasão, resultado do desiquilíbrio ambiental.





Um comerciante teve que improvisar fazendo uma espécie de repelente caseiro e utilizou de água, sabão em pó e sal para tentar conter entrada dos embuás em seu estabelecimento. Famílias, com crianças pequenas, tiveram que se mudar temporariamente de endereço por conta da proliferação dos piolhos-de-cobra. Em outra residência Marinalva Lemos espalhou em volta sal na esperança de poder impedir a invasão, praticamente sem sucesso. No entando a mesma reclama que a vigilância sanitária não tomou nenhuma iniciativa.

Daniel Santos