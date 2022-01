Influenciadora Leysa Lima é retirada de shopping em Parnaíba por usar biquíni

A influenciadora digital Leysa Lima foi convidada a se retirar do Parnaíba Shopping, no litoral do Estado, por um segurança, quando andava pelo estabelecimento usando short e a parte de cima do biquíni. O fato aconteceu no último sábado (08) e foi compartilhado nas redes sociais.



Foto: Reprodução/Instagram

Ao Portal O Dia.com, a influencer contou que estava indo para a praia e passou no shopping para comprar um presente para sobrinha. Quando estava deixando o local, ela foi abordada por um segurança.

“Minha intenção em nenhum momento foi prejudicar a imagem do shopping, não sei se me entende… Mas é uma cidade litorânea, eu não estava ‘nua’, entende? Foi constrangedor”, relatou.

Nos stories do Instagram, a jovem informou que não havia nenhuma placa alertando sobre a proibição do uso de roupas de banho apesar do estabelecimento estar localizado em uma cidade litorânea. Além disso, pediu a ‘normalização do uso de biquínis no shopping’.

Em nota, o Parnaíba Shopping negou que tenha havido expulsão e que o uso de biquíni vai contra as normas internas do estabelecimento.

“O shopping nega que tenha havido a expulsão, mas sim o pedido para que a mesma colocasse a vestimenta na parte superior do corpo, visto que estava nas dependências internas apenas com o uso de biquíni, o que vai contra as normas internas do estabelecimento”.

A empresa lembrou ainda que “o shopping recebe diariamente um grande público e que por isso estabelece regras, devidamente informadas nas suas entradas, tanto nas portas como elevadores, para que haja uma circulação de pessoas de maneira harmônica e seguindo as diretrizes internas”.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no