Incêndio destrói loja de roupas no Centro Histórico de Parnaíba; vídeo

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite da sexta-feira (03), no Centro Histórico de Parnaíba, no litoral do Piauí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu uma loja de roupas infantis. Ninguém ficou ferido.







O incêndio consumiu todo o estabelecimento. A ação rápida dos bombeiros evitou a propagação do fogo para outras lojas do local. No vídeo acima, é possível ver grandes chamas na loja.

O trabalho de combate às chamas se estendeu até a madrugada deste sábado (04). A causa do fogo é desconhecida e o local passou por perícia que vai atestar se incêndio foi criminoso.

As lojas do Centro Histórico de Parnaíba estão fechadas há pelo menos duas por causa do decreto estadual de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus.

Adriana MagalhãesJorge Machado